Naturgy Energy Aktie

Naturgy Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

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Naturgy Energy-Investition im Blick 30.06.2026 10:03:52

IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Naturgy Energy-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Naturgy Energy-Anteile an diesem Tag 27,26 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Naturgy Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,668 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.06.2026 gerechnet (27,72 EUR), wäre das Investment nun 101,69 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,69 Prozent.

Naturgy Energy wurde am Markt mit 25,86 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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