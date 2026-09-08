Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Langfristige Performance
|
08.09.2026 10:03:40
IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 08.09.2016 wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,23 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 52,016 Naturgy Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (29,54 EUR), wäre das Investment nun 1 536,54 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 53,65 Prozent.
Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,56 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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