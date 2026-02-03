IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Naturgy Energy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Naturgy Energy-Papier bei 23,92 EUR. Bei einem Naturgy Energy-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,181 Naturgy Energy-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 26,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,12 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 25,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

