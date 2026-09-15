Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Langfristige Performance
|
15.09.2026 10:03:29
IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Naturgy Energy-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 378,788 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie auf 28,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 962,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,62 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Naturgy Energy belief sich zuletzt auf 27,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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