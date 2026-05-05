Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Profitables Naturgy Energy-Investment?
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05.05.2026 10:03:51
IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 3 Jahren gekostet
Am 05.05.2023 wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Naturgy Energy-Anteile an diesem Tag bei 28,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,063 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 934,08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,59 Prozent verringert.
Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,81 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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