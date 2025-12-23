IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.12.2020 wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Naturgy Energy-Papiers betrug an diesem Tag 18,84 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 53,079 Naturgy Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie auf 25,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 328,03 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32,80 Prozent gesteigert.

Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,64 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at