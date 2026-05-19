IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Naturgy Energy-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,910 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,58 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 163,00 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 63,00 Prozent.

Jüngst verzeichnete Naturgy Energy eine Marktkapitalisierung von 25,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at