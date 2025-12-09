Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Naturgy Energy-Anlage
|
09.12.2025 10:03:51
IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Naturgy Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Naturgy Energy-Aktie an diesem Tag 23,42 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 426,985 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 26,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 280,96 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 12,81 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Naturgy Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 23,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
