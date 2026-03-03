IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Naturgy Energy-Papier statt. Der Schlusskurs des Naturgy Energy-Papiers betrug an diesem Tag 24,88 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 40,193 Naturgy Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Naturgy Energy-Anteile wären am 02.03.2026 1 073,15 EUR wert, da der Schlussstand 26,70 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,32 Prozent angewachsen.

Naturgy Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at