Red Electrica Aktie

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WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Profitable Red Electrica SA-Investition? 06.11.2026 10:03:30

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.11.2025 wurde das Red Electrica SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Red Electrica SA-Aktie an diesem Tag bei 15,34 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,519 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 102,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich jüngst auf 8,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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