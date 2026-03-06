Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

Lohnende Red Electrica SA-Anlage? 06.03.2026 10:03:46

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Red Electrica SA-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,58 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 64,185 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 14,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 953,79 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 4,62 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Red Electrica SA zuletzt 8,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

