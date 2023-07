IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Red Electrica SA eingebracht

Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Red Electrica SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Red Electrica SA-Anteile betrug an diesem Tag 17,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 563,539 Red Electrica SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Red Electrica SA-Anteile wären am 20.07.2023 8 639,05 EUR wert, da der Schlussstand 15,33 EUR betrug. Damit wäre die Investition 13,61 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Red Electrica SA betrug jüngst 8,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at