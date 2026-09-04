Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Performance unter der Lupe 04.09.2026 10:03:59

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.09.2016 wurde die Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 19,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,067 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 75,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,87 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 24,65 Prozent vermindert.

Der Red Electrica SA-Wert an der Börse wurde auf 8,05 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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