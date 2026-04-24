Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Frühe Investition
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24.04.2026 10:03:40
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Red Electrica SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,04 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hat, hat nun 525,210 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.04.2026 auf 14,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 862,39 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,38 Prozent verringert.
Red Electrica SA war somit zuletzt am Markt 7,98 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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