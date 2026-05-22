Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Red Electrica SA-Performance
|
22.05.2026 10:04:00
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet
Am 22.05.2025 wurde das Red Electrica SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 18,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,400 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (14,96 EUR), wäre das Investment nun 80,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,22 Prozent verringert.
Red Electrica SA wurde am Markt mit 8,02 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Electrica SA
Analysen zu Red Electrica SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Red Electrica SA
|15,01
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.