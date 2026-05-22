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Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Red Electrica SA-Performance 22.05.2026 10:04:00

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.05.2025 wurde das Red Electrica SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 18,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,400 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (14,96 EUR), wäre das Investment nun 80,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,22 Prozent verringert.

Red Electrica SA wurde am Markt mit 8,02 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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