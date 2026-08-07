Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Langfristige Performance
|
07.08.2026 10:03:56
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 494,438 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 639,06 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23,61 Prozent gesunken.
Insgesamt war Red Electrica SA zuletzt 8,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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