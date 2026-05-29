Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Performance unter der Lupe 29.05.2026 10:03:53

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Red Electrica SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Red Electrica SA-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Red Electrica SA-Papier an diesem Tag 15,88 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 62,972 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 14,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 937,03 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,30 Prozent verringert.

Red Electrica SA war somit zuletzt am Markt 8,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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