IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Red Electrica SA-Papier letztlich bei 16,62 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,019 Red Electrica SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,72 Prozent verringert.

Alle Red Electrica SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at