Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Profitable Red Electrica SA-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Red Electrica SA gewesen.

Am 27.03.2025 wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,25 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 54,795 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 14,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 787,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,26 Prozent abgenommen.

Red Electrica SA war somit zuletzt am Markt 7,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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