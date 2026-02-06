Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Red Electrica SA-Anlage im Blick
|
06.02.2026 10:04:18
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 16,16 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Red Electrica SA-Aktie investiert, befänden sich nun 6,188 Red Electrica SA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.02.2026 gerechnet (15,11 EUR), wäre das Investment nun 93,50 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 6,50 Prozent gleich.
Der Red Electrica SA-Wert an der Börse wurde auf 8,17 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Red Electrica SA
|15,05
|0,13%
