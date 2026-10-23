Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Investmentbeispiel 23.10.2026 10:03:37

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Red Electrica SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,64 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 56,705 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Red Electrica SA-Anteile wären am 22.10.2026 841,51 EUR wert, da der Schlussstand 14,84 EUR betrug. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 841,51 EUR entspricht einer negativen Performance von 15,85 Prozent.

Red Electrica SA wurde am Markt mit 7,95 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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