Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Frühe Investition 14.08.2026 10:03:41

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Red Electrica SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Red Electrica SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,079 Red Electrica SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 15,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,36 Prozent verkleinert.

Am Markt war Red Electrica SA jüngst 8,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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