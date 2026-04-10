Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Frühe Anlage
|
10.04.2026 10:03:36
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: Wäre ein Investment in Red Electrica SA vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?
Vor 5 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,09 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,629 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 15,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,89 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,89 Prozent.
Red Electrica SA war somit zuletzt am Markt 8,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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