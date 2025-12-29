Repsol Aktie
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Repsol-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,45 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 551,001 Repsol-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 15,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 498,06 EUR wert. Mit einer Performance von +144,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 17,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
