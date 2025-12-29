IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Repsol-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,45 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 551,001 Repsol-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 15,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 498,06 EUR wert. Mit einer Performance von +144,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 17,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at