Lohnender Repsol-Einstieg? 26.01.2026 10:04:21

IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repsol-Aktie Anlegern gebracht.

Die Repsol-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Repsol-Aktie bei 5,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 801,052 Repsol-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 15,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 456,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 184,57 Prozent erhöht.

Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 17,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Repsol S.A.

Analysen zu Repsol S.A.

16.09.24 Repsol Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Repsol S.A. 16,01 1,55% Repsol S.A.

