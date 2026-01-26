IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repsol-Aktie Anlegern gebracht.

Die Repsol-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Repsol-Aktie bei 5,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 801,052 Repsol-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 15,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 456,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 184,57 Prozent erhöht.

Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 17,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at