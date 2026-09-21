Repsol Aktie

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WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

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Repsol-Performance im Blick 21.09.2026 10:03:43

IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Repsol-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Repsol-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Repsol-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,390 Repsol-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 29,61 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189,20 EUR wert. Damit wäre die Investition um 89,20 Prozent gestiegen.

Repsol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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19.03.26 Repsol Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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