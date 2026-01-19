Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Rentabler Repsol-Einstieg?
|
19.01.2026 10:04:02
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 5 Jahren eingefahren
Am 19.01.2021 wurden Repsol-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Repsol-Aktie an diesem Tag 8,63 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 115,848 Repsol-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 1 818,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,82 Prozent erhöht.
Repsol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!