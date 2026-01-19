IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Repsol eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.01.2021 wurden Repsol-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Repsol-Aktie an diesem Tag 8,63 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 115,848 Repsol-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 1 818,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,82 Prozent erhöht.

Repsol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at