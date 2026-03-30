Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Lohnendes Repsol-Investment?
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30.03.2026 10:03:40
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Repsol-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Repsol-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Repsol-Papier investiert hätte, befänden sich nun 802,890 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 325,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93,26 Prozent erhöht.
Repsol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,60 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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