IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Repsol-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Repsol-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,49 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,904 Repsol-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 29,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,80 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +103,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Repsol einen Börsenwert von 31,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at