IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repsol-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit Repsol-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,192 Repsol-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 18,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,91 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 232,91 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 20,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at