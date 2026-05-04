IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Repsol eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Repsol-Anteile bei 12,72 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 78,616 Repsol-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 790,88 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 30.04.2026 auf 22,78 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 25,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at