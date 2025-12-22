IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Repsol-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Repsol-Anteile an diesem Tag 7,84 EUR wert. Bei einem Repsol-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,584 Repsol-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Repsol-Aktie auf 15,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 990,30 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99,03 Prozent zugenommen.

Repsol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

