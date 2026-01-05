IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Repsol-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Repsol-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,87 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Repsol-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 842,460 Repsol-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 824,77 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 02.01.2026 auf 16,41 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,25 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Repsol belief sich zuletzt auf 18,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at