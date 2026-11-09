IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Repsol-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Repsol-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Repsol-Papier letztlich bei 16,54 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,459 Repsol-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 1 807,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,77 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 32,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at