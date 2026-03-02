Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Lohnende Repsol-Anlage?
|
02.03.2026 10:16:34
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Repsol-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Repsol-Aktie letztlich bei 12,31 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Repsol-Aktie investierten, hätten nun 81,235 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Repsol-Anteile wären am 27.02.2026 1 544,68 EUR wert, da der Schlussstand 19,02 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,47 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 21,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Aktien in diesem Artikel
|Repsol S.A.
|19,87
|4,01%
