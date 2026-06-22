IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Repsol-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 22.06.2025 wurde das Repsol-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,81 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Repsol-Aktie investiert, befänden sich nun 780,640 Repsol-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 21,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 822,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,23 Prozent angewachsen.

Repsol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at