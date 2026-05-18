IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Repsol-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Repsol-Papiers betrug an diesem Tag 7,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Repsol-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,893 Repsol-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 313,56 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 15.05.2026 auf 22,57 EUR belief. Mit einer Performance von +213,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 24,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at