Repsol Aktie

Repsol für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Repsol-Investition? 13.04.2026 10:03:42

IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Repsol-Aktien verdienen können.

Repsol-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Repsol-Papier bei 10,12 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Repsol-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,814 Repsol-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 134,39 EUR, da sich der Wert einer Repsol-Aktie am 10.04.2026 auf 21,60 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 134,39 EUR, was einer positiven Performance von 113,44 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Repsol belief sich zuletzt auf 23,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Repsol S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Repsol S.A.

mehr Analysen
19.03.26 Repsol Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.24 Repsol Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Repsol S.A. 20,23 -1,03% Repsol S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen