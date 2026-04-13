Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Lohnende Repsol-Investition?
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13.04.2026 10:03:42
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 5 Jahren abgeworfen
Repsol-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Repsol-Papier bei 10,12 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Repsol-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,814 Repsol-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 134,39 EUR, da sich der Wert einer Repsol-Aktie am 10.04.2026 auf 21,60 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 134,39 EUR, was einer positiven Performance von 113,44 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Repsol belief sich zuletzt auf 23,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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