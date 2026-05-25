IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repsol-Aktie Anlegern gebracht.

Am 25.05.2025 wurden Repsol-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11,50 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 86,994 Repsol-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (22,26 EUR), wäre das Investment nun 1 936,49 EUR wert. Mit einer Performance von +93,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Repsol einen Börsenwert von 24,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at