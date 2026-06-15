Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Langfristige Performance
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15.06.2026 10:04:36
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Repsol-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Repsol-Papier an diesem Tag 6,75 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Repsol-Aktie investiert hat, hat nun 148,105 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 22,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 364,94 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 236,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Repsol bezifferte sich zuletzt auf 25,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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