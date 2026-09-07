IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Repsol-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Repsol-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Repsol-Aktie bei 7,97 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,422 Repsol-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 479,22 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 247,92 Prozent vermehrt.

Repsol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,82 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at