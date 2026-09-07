Repsol Aktie

Repsol für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Repsol-Anlage im Blick 07.09.2026 10:04:00

IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Repsol-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Repsol-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Repsol-Aktie bei 7,97 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,422 Repsol-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 479,22 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 247,92 Prozent vermehrt.

Repsol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,82 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Repsol S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Repsol S.A.

mehr Analysen
19.03.26 Repsol Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.24 Repsol Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Repsol S.A. 27,94 0,83% Repsol S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen