IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repsol von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Repsol-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,099 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 887,43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 88,74 Prozent.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 28,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at