IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repsol von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Repsol-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Repsol-Aktie an diesem Tag 14,72 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Repsol-Aktie investiert, befänden sich nun 67,935 Repsol-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (16,80 EUR), wäre das Investment nun 1 140,96 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,10 Prozent erhöht.

Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 18,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at