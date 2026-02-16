Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
16.02.2026 10:03:48
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repsol von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,42 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Repsol-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 062,022 Repsol-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (16,99 EUR), wäre die Investition nun 18 043,76 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,44 Prozent angezogen.
Repsol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
