IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sacyr Vallehermoso-Papier an diesem Tag 1,57 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investierten, hätten nun 6 377,185 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (4,54 EUR), wäre das Investment nun 28 926,91 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 189,27 Prozent vermehrt.
Der Sacyr Vallehermoso-Wert an der Börse wurde auf 3,63 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
