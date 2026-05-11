IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sacyr Vallehermoso-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Sacyr Vallehermoso-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,90 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 34,459 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,34 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Anteils am 08.05.2026 auf 4,74 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 63,34 Prozent vermehrt.

Am Markt war Sacyr Vallehermoso jüngst 3,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at