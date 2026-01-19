Sacyr Vallehermoso Aktie

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

Langfristige Performance 19.01.2026 10:04:02

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sacyr Vallehermoso-Aktie an diesem Tag 2,65 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 776,435 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 4,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 166,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,66 Prozent vermehrt.

Sacyr Vallehermoso war somit zuletzt am Markt 3,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

