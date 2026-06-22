IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Sacyr Vallehermoso-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sacyr Vallehermoso-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,39 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 72,025 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 339,81 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Anteils am 19.06.2026 auf 4,72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 239,81 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at