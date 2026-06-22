Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Rentabler Sacyr Vallehermoso-Einstieg?
|
22.06.2026 10:04:20
IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sacyr Vallehermoso-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,39 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 72,025 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 339,81 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Anteils am 19.06.2026 auf 4,72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 239,81 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!