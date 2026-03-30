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Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Langfristige Investition 30.03.2026 10:03:40

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sacyr Vallehermoso eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Sacyr Vallehermoso-Papier an diesem Tag bei 1,56 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,106 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 267,32 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Anteils am 27.03.2026 auf 4,17 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 167,32 Prozent gesteigert.

Am Markt war Sacyr Vallehermoso jüngst 3,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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