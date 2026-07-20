Sacyr Vallehermoso Aktie

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WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Investmentbeispiel 20.07.2026 10:04:24

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Sacyr Vallehermoso-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,41 EUR. Bei einem Sacyr Vallehermoso-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 707,759 Sacyr Vallehermoso-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers auf 4,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 342,04 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 234,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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